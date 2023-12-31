تايوان تدرس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع الغزو الصينى المحتمل

تدرس حكومة تايوان الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، جزئيًا، لزيادة الردع ضد أي هجوم أو غزو صيني، حيث سيسمح الانضمام إلى المحكمة بالتحقيق مع شي جين بينغ إذا أمر بشن حرب ضد تايوان.

ويقول المؤيدون للقرار، أيضًا، إنه سيساعد في إضفاء الطابع العالمي على النظام القانوني الدولي الذي له وجود منخفض في آسيا، وزيادة مشاركة تايوان العالمية في الوقت الذي تعمل فيه بكين على إبقائها معزولة قدر الإمكان، وفق "الجارديان" البريطانية.

وسيسمح انضمام تايوان إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق وإصدار أوامر اعتقال ضد الزعيم الصيني شي جين بينغ، بموجب القانون الدولي، إذا أمر أو أشرف على أعمال حرب أو جرائم حرب ضد تايوان على أراضيها. وقال المؤيدون إن هذا قد يساعد في ردع "شي" عن عزمه ضم تايوان، وهي دولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي ويرفض شعبها بأغلبية ساحقة احتمال إخضاع الصين.

وقال كيفين تشانغ، المحامي الدولي والأستاذ المشارك في جامعة تشينجتشي الوطنية في تايوان: "انضمام تايوان إلى المحكمة الجنائية الدولية وحده قد لا يردع اتخاذ قرار بمهاجمة تايوان، ولكن مع محاولة الصين تأكيد قيادتها في العالم، فإن هذه حسابات مهمة يتعين على الصين القيام بها".

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد يوم الأحد، قال "شي" إن "إعادة توحيد" الصين مع تايوان أمر لا مفر منه، مستخدمًا لهجة أقوى مما فعل في العام الماضي، عندما قال فقط إن الناس على جانبي مضيق تايوان هم "أعضاء في نفس الشيء".

وبسبب مذكرة الاعتقال، لم يسافر "بوتين" لحضور مؤتمر "بريكس" في جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه خطر الاعتقال والترحيل إلى لاهاي إذا وصل إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال البروفيسور جوناثان هافيتز، من كلية سيتون هول للحقوق في الولايات المتحدة، إنه لا يعتقد أن عضوية تايوان في المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها تأثير رادع قوي وحدها، ولكنها ربما تقدم "بعدًا آخر للمشهد الجيوسياسي الأوسع الذي سيتعين على الصين أن تبحر فيه".