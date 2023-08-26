السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المقاتلات الصينية تحلق فوق تايبيه.. وتايوان تشكو من الضغط العسكرى الصينى

المقاتلات الصينية
المقاتلات الصينية تحلق فوق تايبيه

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" ما يحدث بين تايوان والصين، حيث تشتكي تايوان من الضغط العسكري المتزايد الذي تمارسه الصين.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي لتايبيه بينها طائرة مسيرة قتالية حلقت قرب الساحل الشرقي لتايوان.

20 طائرة صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

وأشار التقرير إلى أن الطائرات التي حلقت فوق سماء العاصمة التايوانية شملت مقاتلات من طرازي "سو-30" و"جيه-10" بالإضافة إلى طائرات مضادة للغواصات.

يُشار إلى أن الأوضاع بين الصين وتايوان متوترة، حيث ترى الصين أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

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