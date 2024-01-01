جنرال إسرائيلى سابق: التدمير الجزئى للأنفاق لا يؤثر فعليًا على حركة حماس

كشف جنرال سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق بريك، أن الجيش يبتعد عن تحقيق أهداف الحرب ويغرق أكثر فأكثر في غزة

وأوضح "بريك"، اليوم الإثنين: مع مرور الوقت، نبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس وإطلاق سراح المختطفين، ونغرق أكثر فأكثر في وحل غزة. بحسب ما ذكر لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية

استمرار قتال الجيش الإسرائيلي

وأوضح أن: استمرار قتال الجيش الإسرائيلي بالشكل الحالي في خان يونس، وفي الأحياء والمدن في وسط قطاع غزة، لا يضيف إلى تحقيق أهداف الحرب. والعكس هو الصحيح، فهذا القتال يكبدنا كل يوم خسائر فادحة من المتفجرات والأفخاخ التي يزرعونها لنا، والصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق علينا، على حد زعمه.

وأضاف: هناك مواقف في الحرب يجب إعادة النظر في مسار العمل فيها، وهذا بالضبط الوضع الذي وصلنا إليه، واليوم يتضح للجيش أنه في هذه المرحلة لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي نسعى من أجله، لقد ذهب إلى الحرب للقضاء على حكم حماس وقدرتها على مواصلة القتال، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه: حتى لو دمرنا أكثر من ألف عمود (مداخل أنفاق)، فإن لدى حماس آلافًا أخرى، وبالتالي فإن التدمير الجزئي لا يؤثر فعليًا على حركتهم في الأنفاق.

ورأى أن أعضاء الحكومة من اليمين المتطرف يعلنون، ليل نهار، أن القتال داخل قطاع غزة يجب أن يستمر بكل قوته حتى هزيمة حماس، بينما يتجاهلون الحقائق على الأرض ويعيشون واقعًا زائفًا.

القصف المدفعي الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أصيب عدة مواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مناطق شمال مدينة غزة ومخيمات الوسط.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطن، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.