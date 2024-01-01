وسائل إعلام إيرانية: المدمرة "البرز" تدخل البحر الأحمر من مضيق باب المندب

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المدمرة الإيرانية "البرز" دخلت البحر الأحمر من مضيق باب المندب، اليوم الإثنين، ضمن الأسطول الـ94 لبحرية الجيش الإيراني.

وأوضحت وكالة "تسنيم" للأنباء أن المدمرة إيران "البرز" تحركت نحو البحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية بوشهر، مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

ويتصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل متزايد، بعدما كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها الشهر الماضي على السفن الدولية، التي تمر عبر البحر الأحمر، ردًا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.

تمر عادة من باب المندب مرورًا بقناة السويس

وأجبرت التوترات شركات الملاحة الدولية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة من باب المندب مرورًا بقناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد من الوقت والتكاليف.

كذلك زادت احتمالات التصعيد مع وقوع مواجهة عسكرية مباشرة، أمس الأحد، بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعدما أغرقت البحرية الأمريكية 3 قوارب حوثية، وقتلت طواقمها بعد هجوم شنّته الجماعة على سفينة تتبع شركة ميرسك الدنماركية.

يأتي ذلك فيما كشف مسئولون أمريكيون أن هناك خططًا لشن ضربات محددة ضد مواقع للحوثيين تضم مواقع لإطلاق قوارب تستخدم في عمليات مهاجمة السفن البحرية.

ويتزامن أيضًا مع إنشاء تحالف دعم الازدهار الذي أعلنته واشنطن، وانضمت إليه مجموعة من الدول لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن دول العالم تحتفل بالعام الجديد في وقت يشهد فيه مسقط رأس السيد المسيح في فلسطين جرائم غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كنعاني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتلك الجرائم.