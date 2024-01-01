الصحة الفلسطينية: بدء دخول تطعيمات الأطفال الروتينية من مصر لقطاع غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري.

حفظ التطعيمات

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بدأت بالدخول إلى القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد وافقت على استخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها، وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف اليونيسف.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية، بالتعاون الكبير من وزارة الصحة المصرية في حفظ المطاعيم، لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى القطاع، في ظل الوضع الوبائي الحرج، الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ87 على التوالي.

وتابعت الوزيرة أن الطعومات تضم طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهرًا.

كما ثمنت جهود وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، و"اليونيسف"، ووكالة "الأونروا"، وجميع الطواقم، التي عملت على إدخال هذه الطعومات إلى قطاع غزة، لتحصين الأطفال من الأمراض الخطرة، والأوبئة التي تهدد القطاع، بسبب الحرب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وشهد شرق وشمال خان يونس قصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة من المدينة، حيث استشهد موطن، وأصيب آخرون في قصف لمنزل عائلة أبوحطب بالقرب من مسجد بلال غربي خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم النصيرات.