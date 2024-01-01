الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": غارة لجيش الاحتلال على مخيم النصيرات في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، بأنجيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة على مخيم النصيرات في غزة، وذلك وفقا لما نشرته وسائل إعلام فلسطينية

زوارق الاحتلال تقصف مخيم النصيرات بوسط غزة

أفاد تليفزيون فلسطين بأن زوارق الاحتلال قصفت ساحل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حزامًا ناريًا وغارات عنيفة على محافظة الوسطى في قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إعلام فلسطيني غارة جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال مخيم النصيرات غزة

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