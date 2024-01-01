حماس تنعى خطيب المسجد الأقصى السابق: الاحتلال لن يفلح فى تحقيق أهدافه

نعت حركة "حماس" الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة، وزير الأوقاف والشئون الدينية الأسبق، وخطيب المسجد الأقصى السابق، الذي ارتقى شهيدًا أمس الأحد، في قصفٍ وغارة إسرائيلية همجية على منزله في مخيم المغازي، وسط مدينة غزَّة، سائلة الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وقالت "حماس"، في بيان لها، منذ قليل: "إننا وإذ ننعى الشهيد الشيخ الدكتور يوسف سلامة، وكلّ شهداء شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، لنؤكّد أنَّ إجرام الاحتلال المتواصل، الذي يطال أبناء شعبنا، وكل مقوّمات الحياة الإنسانية في القطاع، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وسيبقى شعبنا ثابتًا على أرضه مدافعًا عنها، حتى دحر الاحتلال وزواله".

وكان وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، استشهد أمس الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.