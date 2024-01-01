الشعب الفلسطينى صاحب القرار فى وضعه السياسى

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن دول العالم تحتفل بالعام الجديد في وقت يشهد فيه مسقط رأس السيد المسيح في فلسطين جرائم غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال يواصل جرائمه ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني ووضع حد لتلك الجرائم.

وأضاف: أمريكا لم تكن يوما طرفا في الحل ولطالما كانت طرفا في الصراع، وقد أعلنت أمريكا مرارا وتكرارا، وعلى مختلف المستويات، عن أنها تعتبر نفسها ملتزمة بدعم الاحتلال؛ فكيف يكون لمثل هذا النظام الكفاءة في تقديم الحلول السياسية؟.

وقال كنعاني، عن الادعاءات بشأن إرسال أمريكا رسالة لإيران بخصوص فلسطين: لا أستطيع تأكيد وتأیید مثل هذه الأخبار. ولإيران موقف واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ونحن نتشاور مع مختلف الأطراف لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، کما نتشاور حول كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بفلسطين، نعتقد أن الشعب الفلسطيني هو الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن وضعه السياسي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 13 مواطنا، بينهم سيدة، واستدعت آخرين، في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: المحامي عبدالله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داوود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشبة، وعبدالله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة أم عاصف شماسنة، للضغط على أولادها لتسليم أنفسهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات سلّمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما نصبت قوات الاحتلال خيمة وسط البلدة، وشرعت بالتحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين، بعد اقتحام منازلهم.