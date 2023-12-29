بيان عاجل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بعد تصعيد إيران برنامجها النووى

أصدرت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا مشتركا في أعقاب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بموجبه قامت إيران بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 60٪.

وجاء في البيان المشترك: “على إيران التراجع عن ذلك القرار فورًا ووقف تصعيد برنامجها النووي، ونحن مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد من جديد تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أسلحة نووية”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إيران إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.