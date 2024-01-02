الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوتين" يؤكد لـ"البرهان" دعم روسيا لتسوية الأزمة السودانية سياسيًا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، موقف روسيا الثابت لصالح التوصل إلى تسوية للأزمة السودانية في أقرب وقت عبر الطرق السياسية والديبلوماسية.

جاء ذلك ضمن برقية تهنئة أرسلها بوتين إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة اليوم عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وقال بوتين: "يطيب لي أن أبعث إليكم بالتهنئة الخالصة لكم بمناسبة العيد الوطني لبلادكم".
وأكد الرئيس الروسي  أن تطبيع الأوضاع في السودان من شأنه أن يسهم في دفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وروسيا في مختلف المجالات.

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رئيس مجلس السيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي

وتسلم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان  أمس برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان.

وقال الرئيس السيسي في البرقية "يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق بأخلص التهاني وأطيب التمنيات  الأخوية بمناسبة الإحتفال بذكرى يوم الإستقلال".
وأكد الرئيس السيسي عمق العلاقات الإخوية بين السودان ومصر والتي تعززها أواصر التعاون الوثيق بين بلدي حوض النيل مؤكدا دعم بلاده الراسخ والثابت لأمن وإستقرار السودان. وجدد حرص مصر للدفع بأفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

ملك الأردن وولي العهد السعودي يهنئان البرهان

كما تلقى البرهان برقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة الذكرى (٦٨) لاستقلال السودان.

وعبر ملك الأردن،عن خالص التهاني وأطيب التمنيات والمشاعر الأخوية الصادقة لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني الشقيق، بموفور الصحة والعافية.

وبجانب ذلك تسلم رئيس مجلس السيادة أمس برقية تهنئة من ولي عهد  السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير آل سعود، هنأه فيها، بالذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني والتبريكات لحكومة وشعب السودان بمناسبة هذه الذكرى المجيدة متمنيا للسودان وشعبه مزيدا من الرفاه والتطور وعبر عن أمله في أن ينعم السودان خلال العام الجديد، بالسلام والأمن والاستقرار. 

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