نشرة الثانية| إقبال متزايد على لجان انتخابات الرئاسة.. والمقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

شهدت لجان الاقتراع تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين المنتظرين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ تزامنًا مع اقتراب موعد خروج الموظفين من مقار عملهم؛ وذلك في اليوم الأول من انطلاق العملية الانتخابية التي بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وسط تشديدات أمنية مكثفة ومراقبة من منظمات المجتمع المدني.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم، وفيما يلي أهم الأخبار التي وردت حتى الساعة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: كثافات عالية بلجان الوافدين

قال المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي: نتابع عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.. لقراءة المزيد اضغط هنا



مسيرة للقبائل العربية بالقاهرة لتشجيع المواطنين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

نظم رموز من القبائل العربية بالقاهرة مسيرة على لجان انتخابية بمدينتي حلوان و١٥ مايو، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"حياة كريمة" ترصد الإقبال الشديد على اللجان خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت مؤسسة حياة كريمة على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في كل المحافظات وذلك بانتشار 11 ألف متابع لمؤسسة حياة كريمة للعملية الانتخابية.. لقراءة المزيد اضغط هنا



بالطبل والمزمار البلدى.. السوايسة يدعمون السيسى فى الانتخابات الرئاسية

تجمع عدد من المواطنين في محافظة السويس أمام لجان الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث حرص الكثير من الشباب وكبار السن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. لقراءة المزيد اضغط هنا





"تنسيقية الأحزاب": غرفة العمليات منعقدة 3 أيام لمتابعة التصويت في الانتخابات

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها الدائم لمتابعة تصويت المصريين في الداخل ويستمر 3 أيام، وذلك بعد الزخم الكبير في عملية تصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"العربية لحقوق الإنسان": 3 فرق ميدانية لمتابعة لجان القاهرة ولم نرصد أى مخالفات (فيديو)

أشاد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بسير أعمال التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية على مستوى مختلف اللجان الإنتخابية الموزعة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المنظمة دفعت بـ3 فرق لمتابعة العملية الانتخابية فى لجان محافظة القاهرة.. لقراءة المزيد اضغط هنا



البرلمان العربي: حريصون على نقل الصورة الحقيقية للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بـالانتخابات الرئاسية، في مصر بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشددًا على حيادية البرلمان العربي ومتابعة الانتخابات بمهنية غير مسيسة، مشيدا بالخطة والرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات والتي تسير في حياد تام مع كل المرشحين، حيث إن المواطن المصري يدلي بصوته بحرية ودون أي عائق وهو ما يؤكد نزاهة الانتخابات المصرية.. لقراءة المزيد اضغط هنا



اليوم الـ65 لحرب غزة| إسرائيل تواصل جرائم الإبادة.. والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الدموي على قطاع غزة لليوم 65 على التوالي؛ حيث شن على مناطق متفرقة من القطاع، عشرات الغارات وكثف قصفه المدفعي والأحزمة النارية وتدمير المنازل على رءوس ساكنيها، مع استمرار التوغلات البرية في مختلف المناطق تتصدى لها المقاومة الفلسطينية ببسالة.. لقراءة المزيد اضغط هنا



وزارة التعاون الدولي تُشارك مبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود»

شاركت وزارة التعاون الدولي، مبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود»، في إطلاق برنامج النمو الأخضر، الذي يستهدف تمكين 10 ملايين شاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في العمل التطوعي لتعزيز النمو الأخضر وتشجيع فرص العمل وريادة الأعمال، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2025.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزيرة البيئة تبدأ مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من مفاوضات تمويل المناخ

بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولو، اليوم، الجولة الثانية من المفوضات حول تمويل المناخ، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.. لقراءة المزيد اضغط هنا