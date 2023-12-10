"مرأة اتحاد العمال" تشكل غرفة عمليات لتسهيل مشاركة السيدات بانتخابات الرئاسة

شكلت سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عايدة محى الدين، نائب رئيس نقابة البترول لشؤن المرأة، غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل خروج العاملات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتلقى أى شكاوى تعوق مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأكدت عايده محى الدين، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التي قد تتعرض لها العاملات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها.

وأضافت محي الدين، أن غرفة العمليات تضم في تشكيلها كل لجان سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحادات المحلية وأمانة المرأة بالجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل نتيجة ومظهر مشرف في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.