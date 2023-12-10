"العربية لحقوق الإنسان": 3 فرق ميدانية لمتابعة لجان القاهرة ولم نرصد أى مخالفات (فيديو)

أشاد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بسير أعمال التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية على مستوى مختلف اللجان الإنتخابية الموزعة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المنظمة دفعت بـ3 فرق لمتابعة العملية الانتخابية فى لجان محافظة القاهرة.

متابعة سير العملية الانتخابية

وأكد "شلبى"، خلال جولته بمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، أن العملية الانتخابية تسير على ما يرام سواء من حيث الالتزام بمواعيد فتح اللجان، أو معدلات التوقيت الخاصة بتصويت كل ناخب، وجود قاضى مشرف على كل صندوق، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية المتعلقة بتسهيل إدلاء الأشخاص ذوى الإعاقة بأصواتهم فى الإنتخابات، ليكتمل الاستحقاق الدستورى ويتحول إلى عرس كبير.

انطلاق عملية التصويت

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.