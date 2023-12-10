الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ولادك يا مصر".. حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة ينظم مسيرة في اتجاه مقار لجان الوافدين بالعاصمة الإدارية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، مسيرة في اتجاه مقار لجان الوافدين بالعاصمة الإدارية، حاملين أعلام مصر مرددين هتافات "تحيا مصر".

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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