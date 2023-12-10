الأردن: الاحتلال يصر على المضى فى إخراج أهل غزة من القطاع

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن العرب على خلاف كبير مع واشنطن لإنهاء فظائع إسرائيل التي خلقت قدرًا كبيرًا من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة.

خطر يهدد المنطقة

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل خلال كلمته في منتدى الدوحة 2023، أنه لن تحصل إسرائيل على الأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال، مشيرًا إلى أن الخطر يهدد المنطقة وما يحدث بغزة لا يمكن أن يستمر.

وأكد وزير خارجية الأردني، أن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع، منوهًا أن عام 2023 شهد عدد قتلى قياسيًا في الضفة الغربية، خاصة أن إسرائيل تطبق سياسة ممنهجة لإخراج سكان غزة من القطاع بما يتجاوز القضاء على حماس".

وشدد على أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب بشن حرب غير مسبوقة في غزة بينما يقف العالم عاجزًا إزاء ذلك.