"تنسيقية الأحزاب": غرفة العمليات منعقدة 3 أيام لمتابعة التصويت في الانتخابات

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها الدائم لمتابعة تصويت المصريين في الداخل ويستمر 3 أيام، وذلك بعد الزخم الكبير في عملية تصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة والرصد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتخابات الرئاسية، وفي إطار استكمال عمل غرفتي العمليات المركزية والإعلامية بالتنسيقية.

وتعمل التنسيقية في الغرفتين على إصدار تقارير على مدار اليوم لمتابعة العملية الانتخابية، كما تقوم عبر أعضائها بمتابعة اللجان في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الغرف المركزية الرسمية على مستوى الدولة.

غرفة العمليات

غرفة العمليات