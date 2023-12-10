الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تنسيقية الأحزاب": غرفة العمليات منعقدة 3 أيام لمتابعة التصويت في الانتخابات

غرفة العمليات
غرفة العمليات

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها الدائم لمتابعة تصويت المصريين في الداخل ويستمر 3 أيام، وذلك بعد الزخم الكبير في عملية تصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة والرصد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتخابات الرئاسية، وفي إطار استكمال عمل غرفتي العمليات المركزية والإعلامية بالتنسيقية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏شخص واحد‏، و‏دراسة‏‏، و‏‏مخطط الطوابق‏، و‏مقايسة‏‏‏ و‏نص‏‏

وتعمل التنسيقية في الغرفتين على إصدار تقارير على مدار اليوم لمتابعة العملية الانتخابية، كما تقوم عبر أعضائها بمتابعة اللجان في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الغرف المركزية الرسمية على مستوى الدولة.

 

 

 

غرفة العمليات
غرفة العمليات
غرفة العمليات
غرفة العمليات
غرفة العمليات
غرفة العمليات
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