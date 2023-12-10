الهيئة الوطنية للانتخابات: كثافات عالية بلجان الوافدين

قال المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي: نتابع عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المستشار بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إننا لاحظنا وجود كثافات عالية بلجان الوافدين.

وأضاف "بنداري" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنسق مع كل الجهات في الدولة، للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أحمد بنداري إنه تم فتح 11 ألفًا و631 لجنة، وأن آخر لجنة تم فتحها في تمام الساعة 9.44 في بندر الجيزة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتتابع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، متابعة فتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.