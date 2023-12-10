الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: استحقاق دستورى وواجب وطنى

وزير العدل يُدلي
وزير العدل يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان.

وقال وزير العدل، عقب الإدلاء بصوته، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري واجب وطني وحق لكل مصري.

 

ودعا الوزير المواطنين للحضور والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة، مضيفًا: نحن في الساعة الأولى لبداية السباق الانتخابي، ومع ذلك لأول مرة أشوف هذا الحجم من الحضور في الساعة الأولى، وندعو كل المصريين إلى الحضور والإدلاء بأصواتهم على مدار الأيام الثلاثة، والهيئة الوطنية أتاحت كل التيسيرات.

وتابع: "القاضي موجود لغاية آخر مواطن أمامه حتى يدلي بصوته، طول ما فيه مواطن داخل اللجنة، فإن القاضي ملتزم أن ينتهي المواطن من الإدلاء بصوته، وبعد ذلك يقوم بإغلاق اللجنة".

وتابع:"إحنا بنراهن على وعي الشعب، وإنه سيختار من يستطيع أن يقود البلد، خلال الفترة المقبلة، بكل تحدياتها وبكل طموحاتها، نثق في اختيار الشعب المصري، واللي الشعب يختاره كلنا هنكون وراه، كتلة صلبة واحدة في مواجهة أي تحد يواجه الدولة».

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وزير العدل مدرسة فاطمة عنان السباق الانتخابي

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