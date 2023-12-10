الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالطبل والمزمار البلدى.. السوايسة يدعمون السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

تجمع عدد من المواطنين في محافظة السويس أمام لجان الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث حرص الكثير من الشباب وكبار السن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعبّر المواطنون عن تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية على أنغام الطبل البلدي والمزمار.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

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