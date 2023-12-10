الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربي: حريصون على نقل الصورة الحقيقية للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية

العسومي
العسومي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بـالانتخابات الرئاسية، في مصر بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشددًا على حيادية البرلمان العربي ومتابعة الانتخابات بمهنية غير مسيسة، مشيدا بالخطة والرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات والتي تسير في حياد تام مع كافة المرشحين، حيث أن المواطن المصري يدلي بصوته بحرية ودون أي عائق وهو ما يؤكد على نزاهة الانتخابات المصرية. 

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أمين عام مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

البرلمان العربي يؤكد نزاهة العملية الانتخابية 

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس البرلمان العربي اجتماعا مع أعضاء بعثة البرلمان العربي التي ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023م، وذلك لمتابعة خطة تحرك أعضاء البعثة لتغطية أكبر عدد من مراكز الاقتراع في المحافظات المصرية، ووضع اللمسات النهائية لخطة تحرك البعثة البرلمانية العربية في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية. 

وأكد رئيس البرلمان العربي العربي، أهمية متابعة هذا العرس الديمقراطي الهام الذي تعيشه مصر، موضحا أن البرلمان العربي سخر كافة إمكانياته لكي تقوم البعثة بالدور المنوط بها على أكمل وجه. 

واستعرض "العسومي" الخطة التي وضعها البرلمان العربي لمتابعة هذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع البعثة إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها، ومتابعة كافة الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية وصولا إلى إعلان النتيجة، تمهيدا لرفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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