الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعبير عن المواطنة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة طيبة، متابعًا: "زى ما هو حق دستوري لكل إنسان واحنا متعودين كمصرين نقول مش هسيب حقي..المفترض من كل واحد مصري وطني أصيل متمسك بحقه.. والاختيار حرية ومسئولية".

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إن الاختيار حرية لاختيار ما تريد لكن في نفس الوقت مسئولية أمام التاريخ والوطن وأمام العالم كله"، متابعًا: "علشان كده المشاركة في هذه الانتخابات واجبة وفى أى انتخابات بصفة عامة.. هي تعبير عن المواطنة.. وزى ما فيه مسئولين كتير في البلد في كل زمن بيتعبوا من أجل كل الشعب.. المفترض الشعب يرد هذه المحبة والتعب، وهذا المجهود يرده بالمشاركة في الحقوق الدستورية الممنوحة لكل إنسان".

وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بالتنظيم الجدي للانتخابات قائلًا: "مفيش تنظيم أجمل من كده والتنظيم على مستوى الجمهورية كلها.. والإشراف القضائي شيء رائع يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".

 

البابا تواضروس يدلي بصوته

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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