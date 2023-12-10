أمين عام مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية ، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد/ أحمد محمود مصطفى، بالتجمع الأول، محافظة القاهرة.

واجب وطني

وأكد أمين عام مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وحق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمانة لتحقيق الديمقراطية، ودليل على الرغبة الحقيقية لدى جميع المصريين في تقدم وطنهم واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المستشار أحمد مناع بحسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، التي تمت تحت إشراف قضائي كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت، صباح اليوم، انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يشمل معلومات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بتقنية الواقع المعزز في خامس انتخابات تعددية.

وقال التقرير إن الانتخابات الرئاسية المصرية هي الخامسة منذ عام 2005، والثالثة منذ الـ30 من يونيو عام 2013، مؤكدًا أن الانتخابات في مرحلة مهمة من عمر الجمهورية الجديدة في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد.

ويصوّت الناخبون في 9376 مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية، وتعد القاهرة الأعلي من حيث الكتلة التصويتية، والتي تضم 8 ملايين و263 ألفًا و761 صوتًا انتخابيًا، فيما سيدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم، وتحت إشراف 15 ألف قاضٍ، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.