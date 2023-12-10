"حياة كريمة" ترصد الإقبال الشديد على اللجان خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت مؤسسة حياة كريمة على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في كل المحافظات وذلك بانتشار 11 ألف متابع لمؤسسة حياة كريمة للعملية الانتخابية.

وقد تميز اليوم الأول حتى إصدار هذا البيان بانتظام العمل في معظم لجان الجمهورية، حيث رصد متابعو مؤسسة حياة كريمة سير العملية الانتخابية بنظام وانضباط يسود الشكل العام، كما تم رصد توافد المرشحين بكثافة في معظم اللجان الانتخابية حول الجمهورية. وتم رصد مشكلة التكدس في عدد من اللجان وتم العمل على حلها من خلال تدخل المتطوعين في تنظيم العملية الانتخابية في تلك اللجان وتيسيير عملية الاقتراع على الناخبين.

وكانت قد أتمت مؤسسة حياة كريمة استعدادها الكامل للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية مع استلام المتابعين للتصاريح اللازمة لفريق المتابعة الممثل لمؤسسة حياة كريمة، لتعكس من خلال هذه الخطوة التطور الذي يشهده المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية خلال الأعوام الأخيرة.

متابعة الانتخابات

وحرصت مؤسسة حياة كريمة خلال الأشهر الأخيرة لإعداد المتطوعين من كل المحافظات للمشاركة في عملية متابعة الانتخابات وقامت حياة كريمة بتدريبهم لتعزيز قيم المواطنة الفعالة والمشاركة المجتمعية وثراء الاختلاف المجتمعي واحترام التنوع، لخلق جيل من المثقفين المطلعين وتعزيز روح الانتماء لديهم وذلك من خلال عدد من التدريبات وورش العمل والمعسكرات مع مختلف الجهات الشريكة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك في إطار سعي حياة كريمة لمشاركة الشباب في العمل العام ورفع الوعي العام في ظل التحديات العديدة التي تواجه الهوية المصرية.

وقد أكد القانون المصري على دور منظمات المجتمع المدني المصرح لها طبقا للقانون في متابعة الانتخابات في المادة 38 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأكد القانون أن تلك المنظمات يجب أن تتقدم خلال 15 يوما من النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب بالتقدم للأمانة العامة بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من توصيات. وأكد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مادته 28 على السماح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرح لهم عملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعوق عمل اللجنة.

جدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902.