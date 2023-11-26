"العالم الرقمي وصحافة الموبايل".. ورشة بمنتدى مصر للإعلام

انطلق صباح اليوم النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام بعنوان "عالم بلا إعلام" بحضور أكثر من ألفى صحفى وإعلامى ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، حيث استهلت فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية والتي كانت تحت عنوان: "تحت القصف، الإعلام وسؤال المهنية"، حيث تحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلاميين، ابرزهم الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامي أحمد الطاهري والإعلامي عمرو عبدالحميد والخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز كما شارك عبر الفيديو حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة.

وبدأت الورش والمحاضرات والندوات عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية وكان من بينها ورشة "العالم الرقمي وصحافة الموبايل" والتي لاقت تواجدا كبيرًا من قبل ممارسي وطالبي الصحافة والاعلام وحاضر فيها أحمد الصياد مدير قطاع الديجيتال بالقنوات الاخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتناول الصياد في مستهل الورشة قصة بدء وتنامي وانطلاق قطاع الديجيتال والسوشيال ميديا بالقنوات الإخبارية بقناة القاهرة الإخبارية خاصة أنها تجربة جديدة في مصر كما تلقى تحديات ومنافسة شرسة مع نظرائها من القنوات الإقليمية والدولية خاصة وأنهم يعملون منذ سنوات كبيرة لكن في فترة قصيرة لاتتعدى الشهرين نجت القاهرة الإخبارية في الإنطلاق في هذا المجال بشكل قوى.

كما أوضح الصياد خلال الورشة خطوات بث الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وسماتها ومعاييرها والتي من أبرزها السرعة خاصة وأن المصادر تتنوع على وسائل التواصل الإجتماعي والمعلومات تتداول بشكل لحظي.

وأشار إلى استخدام صحافة الموبايل “MOJO” والتقنيات المستخدمة لإنتاج المحتوى باستخدام الموبايل والمواد الإعلامية التي تبث باستخدام الهاتف المحمول فقط واتخاذها طريقا منفردًا يفرض نفسه على الساحة التقنية الإعلامية ويلقى شريحة كبيرة من الجمهور من الشباب من مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أن يستمر منتدى مصر للإعلام خلال اليوم وغدا.