مواطن: الرئيس السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية.. ولا للتهجير (فيديو)

أبدى أحد المواطنين دعمه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار بطش العدو الصهيوني الإسرائيلي وقذفه الهمجي للمواطنين لأكثر من شهر ما تسبب في وقوع آلاف من الشهداء والمصابين من النساء والأطفال والمدنيين العزل.

وخلال تقرير مصور قامت به "الدستور" لرصد آراء الشارع المصري فيما يخص هذا الأمر، قال أحد المواطنين: لا أحد يستطيع أن ينكر دور مصر الفعال في القضية الفلسطينية، لأنها هي المحور الرئيسي للوطن العربي، كما أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، والرئيس السيسي، حيث تم دعم الموقف الفلسطيني منذ اللحظة الأولى وتقديم المساعدات وفتح معبر رفح لإجلاء المصابين بالقطاع.

وأشار إلى أن خطه الكيان الصهيوني فيما يخص تهجير أهالي غزة للتوطين في سيناء هو أمر مستحيل ولن يقبله المصريون ولا الفلسطينيون، وسيقف له الجميع بالمرصاد لإفشال هذا المخطط الذي يسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية، وكفاح الشعب الذي قارب على القرن من الفدائية والتضحيات.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".