الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شمالًا وجنوبًا.. مبادرات "حياة كريمة" تواصل توفير خدماتها الطبية بأنحاء الجمهورية

حياة كريمة
حياة كريمة

أولت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” اهتماما كبيرًا بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة حيث قدمت المساعدات لملايين المصريين في محافظات الجمهورية.

المجال الصحي كان على رأس أولويات القائمين على المبادرة الرئاسية، فقد قطعت “حياة كريمة” شوطًا كبيرًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال إطلاق القوافل العلاجية وإحلال وتجديد البنية التحتية بالمؤسسات الطبية.

“الدستور” يرصد في السطور التالية، أبرز جهود المبادرة الرئاسية لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بأنحاء الجمهورية.

مبادرة "صحتك حياة"

وهي إحدى مبادرات حياة كريمة والتي تقوم على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية للأهالي في القرى والنجوع الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلى الرعاية الصحية لعدم توافر المستشفيات التي بها جميع التخصصات، حيث تجوب المبادرة كل هذه المناطق لإجراء الكشف وصرف العلاج حيث تتضمن القوافل تخصصات طبية مختلفة منها الأسنان والعلاج الطبيعي كما توجد صيدلية لصرف العلاج بدون مقابل.

حملة "سكرك مظبوط"

كما دشنت حياة كريمة حملة أطلقت عليها سكرك مظبوط تزامنا مع اليوم العالمي لمرض السكر والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام حيث أعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية لفحص أمراض الباطنة والسكر وتوفير التحاليل الطبية وأيضا فحص قاع العين وتوفر الأدوية في صيدلية القافلة كما سيتم عقد محاضرات للتوعية بمرض السكر ومخاطره ضمن الحملة التي تنطلق غدا بالقاهرة.

قافلة "معاك من بدري"

وهي تعتبر من أولى القوافل الموجهة والتي تستهدف الكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والارشاد الأسري لذوي الهمم، حيث تم اطلاقها من قبل مبادرة حياة كريمة وضمت عدة تخصصات تخدم هذا الإطار وهم: "الرمد والسمع والتخاطب والروماتيزم والتاهيل النفسي"، كما تابعت هذه القافلة الحالات الصحية وساهمت في توفير سماعات طبية لضعاف السمع وأطراف صناعية لبعض الحالات التي تعاني من الإعاقة الحركية.

محطات قطار القوافل الطبية 

وحرصت مبادرة حياة كريمة على تقديم الخدمات الطبية من خلال القوافل الطبية والبيطرية التي تقيمها منذ أن تم تدشينها بشكل شبه يومي في مختلف محافظات الجمهورية حيث يتم اجراء الكشوفات على المواطنين وتقديم إرشادات لرفع التوعية بمخاطر بعض الأمراض وصرف الأدوية بالمجان في هذه القوافل.

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