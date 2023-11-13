"حياة كريمة": مستمرون فى تقديم الإغاثة حتى انتهاء العدوان

قالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، إنه شرف كبير لكل القائمين على المؤسسة أن نكون متواجدين أمام معبر رفح، من أجل توجيه رسالة دعم وتقدير للشعب الفلسطيني على قوته وبسالته في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين، الذي لم يستثن الأطفال أو النساء، ولا دور العبادة والمستشفيات، معقبة: «من أرض سيناء الباسلة نعلن دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني».

وتابعت أن مؤسسة حياة كريمة تقوم على أكتاف الشباب المتطوع الملقب بـ«الجدعان» والذين من بداية الأزمة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لم يتوانوا عن تجهيز القوافل الإغاثية للأهالي في قطاع غزة، ووفرت حياة كريمة مواد غذائية، ومياها، وأدوية طبية.

وأشارت إلى أنه تم توفير 2000 طن من المساعدات الإغاثية إلى الأهالي في قطاع غزة، بإجمالي 66 شاحنة تحت شعار من إنسان لإنسان، وهذا شعار حملة الإغاثة التابعة لمؤسسة حياة كريمة التي تتوجه لقطاع غزة، مؤكدة استمرار تقديم الإغاثة حتى انتهاء العدوان.

واستكملت أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة للتبرع بالدم في كافة محافظات مصر، وخصصت أرقام حساباتها لاستقبال التبرعات لتجهيز القوافل الإنسانية لدعم الأهالي في قطاع غزة، موجهة الشكر للشعب الفلسطيني البطل، والشعب المصري الذي تكاتف من أجل نصره الشعب الفلسطيني الشقيق.



واختتمت أنها اليوم جاءت مؤسسة حياة كريمة ومعها قافلة إغاثية جديدة، مشيرة إلى أن حياة كريمة مستمرة في تجهيز القوافل يوميًا لدخولها إلى فلسطين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة.