الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أغيثوا غزة".. بنك الطعام المصرى ينشر فيديو لأكبر قافلة مساعدات

مساعدات بنك الطعام
مساعدات بنك الطعام

نشر بنك الطعام المصري؛ مقطع فيديو لأكبر قافلة مساعدات أعدها البنك تحت مظلة الائتلاف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، متضمنًا رسالة دعم إلى غزة، ومناشدة للتكاتف من أجل دعم الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، تحت قصف الاحتلال.

ويُعاني قطاع غزة من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية من غذاء وماء ودواء، وسط سياسة عقاب جماعي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع بعد هجوم نفذته المقاومة على الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر، كما يتوالى القصف ليل نهار دون توقف، وهو ما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، 4506 منهم من الأطفال، و3027 من النساء، وإصابة 27 ألفا و490 شخصًا، علاوة على 3 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

 

بنك الطعام يُطالب بالمشاركة في إغاثة غزة

وعلّق بنك الطعام على الفيديو الذي نشره كاتبًا: في ظل هذه الأزمة الإنسانية القاسية، انطلقت قافلتنا الإنسانية المحملة بالغذاء لآلاف الفلسطينيين. كن بجانب غزة الآن وشارك معانا في إغاثة أهالينا في غزة واتبرع من خلال الموقع الإلكتروني.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في  قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

غزة قطاع غزة حرب غزة العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي

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