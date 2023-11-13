الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التحالف الوطني: لدينا 55 ألف متطوع يجهزون مساعدات غزة منذ 14 أكتوبر

متطوعين حياة كريمة
متطوعين حياة كريمة

قالت رئيسة المركز الإعلامي للتحالف الوطني وحياة كريمة، غادة البهنساوي، إنها ترحب بأول مؤتمر صحفي للتحالف الوطني وحياة كريمة أمام معبر رفح البري، وأشارت إلى أن الشباب المصري متطوع من جميع أطياف المجتمع يجتمعون أمام معبر رفح، وهو البوابة الوحيدة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة للنجاة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تابعت البهنساوي أن الوضع في قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية هي الأصعب، وأكدت أنه من أقرب نقطة للقطاع يؤكدون كشباب متطوعون على إدانتهم الكاملة لكل ما يشهده فلسطين وقطاع غزة من انتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية، وهو عدوان واضح على حقوق الإنسان، بدءًا من حق الحياة.

وأوضحت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي استطاع في الـ 36 ساعة الأولى أن يجهز أول قافلة إغاثية إلى معبر رفح، والتي عبرت إلى داخل قطاع غزة، تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين، مشيرة إلى أن عدد الشباب المتطوع وصل لـ 55 ألف متطوع في مؤسسة حياة كريمة يعمل على خدمة الأهالي في قطاع غزة، والذين يتواجدوا من يوم 14 أكتوبر أمام معبر رفح رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت أن الشاحنة الأولى نجحت في العبور إلى قطاع غزة ووصلت للأهالي في فلسطين، وذلك من خلال جسر بري متواصل للمساعدات الإغاثية التي تصل بشكل يومي إلى داخل قطاع غزة، مشيرة: "الشباب المصري أثبت بسالة عظيمة في التعامل مع هذا الأمر، إذ اتحدت كل جهوده من أجل توصيل المساعدات إلى داخل قطاع غزة".

وجهت التحية للشعب الفلسطيني الذي أثبت بسالة وقوة كبيرة في تحمل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة، مشيرة: "المتطوعون في حياة كريمة ومؤسسات التحالف الوطني بذلوا جهدًا كبيرًا لدخول المساعدات إلى داخل القطاع".

حياة حياة كريمه غزة التحالف الوطني المؤتمر الصحفي

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