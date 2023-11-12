الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الرئيس السيسى يعد السند الرئيسى للقضية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، علي تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع  غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن 700 كادر موجود حاليًا داخل مجمع الشفاء الطبي حاليًا، فضلًا عن النازحين بالمئات. 

وأضاف: "أبلغنا جميع المنظمات الدولية والأممية بالاستغاثات العاجلة لكن دون جدوى بسبب التعنت الإسرائيلي"، موضحًا أن مجمع الشفاء الطبي يحتاج إلى 8 آلاف لتر سولار يوميًا.

وأشار إلى أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بإرسال 300 لتر سولار لمجمع الشفاء استهزاء بحياة المرضي، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أنواعًا مختلفة من المتفجرات والصواريخ المحرمة دوليًا لاستهداف المستشفيات.

وأكد أن الرئيس السيسي يعد السند الرئيسي للقضية ونقدر الدور المصري في التقدم بخطوات عاجلة لوقف استهداف المدنيين والمستشفيات، موضحًا أنه منذ الأمس لا نستطيع الخروج لنقل الجرحى أو التواصل مع باقي المستشفيات لحصر الضحايا والمصابين.

غزة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة الحياة اليوم الحياة

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