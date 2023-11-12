الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: مجمع الشفاء لا يقدم أى خدمات صحية على مدار يومين

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

علق الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، على تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن مجمع الشفاء لم يقدم أي خدمات طبية وصحية على الإطلاق خلال يومين بسبب توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

وأضاف أن هذا الأمر أدى لوفاة 3 أطفال في حضانات الأطفال وأحد مرضى العناية المركزة، و9 أشخاص من الجرحى والذين كانوا من المقرر أن تجرى لهم عمليات لإنقاذ حياتهم، بسبب عدم توفر كميات الوقود لتشغيل المستشفى.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف مجمع الشفاء الطبي وأي شخص يحاول الخروج منه، موضحًا أن مجمع الشفاء الطبي لا يستطيع تقديم أي خدمات صحية للمرضى على مدار يومين.

أشرف القدرة الصحة الفلسطينية غزة الحياة اليوم

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