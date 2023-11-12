الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش: المواقف الدولية تجاه فلسطين "باهتة" وهو ما يغرى نتنياهو بمزيد من العدوان

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، علي القمة العربية الإسلامية، التي عقدت في الرياض بشأن تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية  "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية باهتة، وهو ما يغري نتنياهو بمزيد من العدوان.

وأضاف أنه بات واضحًا للجميع أن نتنياهو وحكومته يريدون رأس القضية الفلسطينية، يريدون تصفية الفلسطينيين وانتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار إلى أن أهداف نتنياهو لا يخفيها وتحدث عنها أمام الكاميرات، وهي أنه لا يريد وحدة الأراضي الفلسطينية ولا يريد وحدة الشعب الفلسطيني، ولعب على نغمة الانقسام طوال 14 عاما، والعداء للفلسطينيين هو ما يتحكم في نفسية نتنياهو.

اكسترا نيوز مستشار الرئيس الفلسطيني الاراضي الفلسطينية المحتلة محمود الهباش نتنياهو

مواد متعلقة

عنانى: الانتخابات الرئاسية مشهد سياسى به زخم كبير وهناك مساحات متساوية للجميع

"الشعب الديمقراطى": الانتخابات الرئاسية المقبلة بها كل الأيديولوجيات وتستوعب الجميع

تفاصيل وصول مجموعة جديدة من المصابين الفلسطينيين لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية

مفكر اقتصادى: جزء من القطاع الخاص المصرى أصبح تابعًا للرأسمالية العالمية

عمرو موسى: إسرائيل تتبنى سياسة لا يتحملها أحد.. وقرارات قمة الرياض قابلة للتنفيذ

شريف دلاور: مصر مرت بتقلبات عديدة تاريخيًا تسببت فى زيادة الطلب على النقد الأجنبى

عمرو موسى: على الوطن العربى رفض الاستضعاف والتصدى لأى محاولة تخريب

عمرو موسى: طوفان الأقصى فجّر الغضب الفلسطينى وأعاد الأنظار الدولية للقضية

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل