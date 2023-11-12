الهباش: المواقف الدولية تجاه فلسطين "باهتة" وهو ما يغرى نتنياهو بمزيد من العدوان

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، علي القمة العربية الإسلامية، التي عقدت في الرياض بشأن تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية باهتة، وهو ما يغري نتنياهو بمزيد من العدوان.

وأضاف أنه بات واضحًا للجميع أن نتنياهو وحكومته يريدون رأس القضية الفلسطينية، يريدون تصفية الفلسطينيين وانتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار إلى أن أهداف نتنياهو لا يخفيها وتحدث عنها أمام الكاميرات، وهي أنه لا يريد وحدة الأراضي الفلسطينية ولا يريد وحدة الشعب الفلسطيني، ولعب على نغمة الانقسام طوال 14 عاما، والعداء للفلسطينيين هو ما يتحكم في نفسية نتنياهو.