السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هالة الكارب: السودانيون يواجهون فظائع بسبب الحرب الراهنة

السودان
السودان

قالت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي إن ما حدث في السودان لم يكن صدفة، بل هو عقود من الفساد والإهمال، وكانت مخرجاته هيكل متعفن ومنهار، والسودانيون أملوا أن يتغلبوا على هذه الفوضى وقبول التعاون مع الخونة من فلول نظام البشير الذين كانوا سببًا في ما حدث من دمار.

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وأضافت الكارب، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان والمقام بالقاهرة أن إحدى الآليات التي استخدمت لتدمير دارفور هي الميليشيات المسلحة التي يطلق عليها الدعم السريع، وامتدت أعمالهم المسلحة لتدمر الخرطوم بعد الاستيلاء عليها ونهبها، ويجب أن يتخلى هؤلاء عن تلك التصرفات.

وأشارت إلى حدوث حالات عنف جنسي وسلاسل عنف جسدي وفظائع طالت ولايات مختلفة امتدت إلى أماكن متفرقة في السودان، وأصبحت الحياة اليومية خطرًا على السودانيين حتى في مراكز اللجوء في السودان بسبب الهجمات التي تشهدها من بعض المسلحين.

هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة القرن الأفريقي السودان مؤتمر القضايا الإنسانية مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان

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