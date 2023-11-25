غدا..الإعلامية نانسي نور تقدم الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام

تستعد الإعلامية نانسي نور مقدمة البرامج بقناة CBC إكسترا لتقديم الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام والمقرر إقامتها غدًا الأحد وتحمل عنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية".

ومن المقرر أن يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلاميين، مثل الكاتب الصحفى أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامي عمرو عبدالحميد بقناة الغد وعبده جاد الله مدير الأخبار بقناة سكاي نيوز عربية، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز ويشارك فيها عبر الإنترنت السفير حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة وتديرها الإعلامية نوفر رمول.

كما يعقد منتدى مصر للإعلام في اليوم الثاني جلسة نقاشية بعنوان "جدار الاستحقاق.. المرأة العربية في الصحافة"، إحدى الجلسات النقاشية باليوم الثاني لفعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام.

يتحدث فيها أبرز الوجوه النسائية من مصر والوطن العربي وهن قيادات وإعلاميات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل الإعلامية سناء منصور، والإعلامية ريهام السهلي رئيس شبكة dmc، والإعلامية جاسمين طه زكي، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وتدير الجلسة الإعلامية مها عبدالله.

وأعلن “منتدى مصر للإعلام” عن انطلاق فعَّاليات نسخته الثانية غدا وعلي مدار يومين في القاهرة، تحت عنوان “عالم بلا إعلام”، بحضور أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين، وخلال ما يقرب من 84 فعَّالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية، وتنظيم عدد من العروض الابتكارية لنقل أهم التجارب الإعلامية الدولية في مجال تطوير المحتوى والتدريب ونماذج الأعمال.

ويستكمل المنتدى في النسخة الجديدة، فعَّاليات “جدار الاستحقاق”، الذي سيشهد تكريم مجموعة من القيادات الصحفية المصرية والعربية، بالإضافة إلى إطلاق فعَّاليات تشاركية جديدة مبتكرة.