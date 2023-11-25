مواطن: أتمنى من رئيس مصر القادم توفير فرص عمل للشباب

قال أحد المواطنين ويدعى طاهر محمد وهو من الشباب حديثي التخرج ويستعد لقضاء فترة التجنيد، إنه يتمنى من رئيس مصر القادم أن يوفر فرص عمل للشباب كي يبدأ هو وزملائه الخريجين مسارهم المهني وخدمة مصر من خلال العمل في تخصصاتهم المختلفة.

وأضاف طاهر أنه يتمنى أن يهتم الرئيس القادم والحكومة بالصناعة من خلال بناء المصانع وتطوير الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد توفيرا للنفقات وأيضا توفيرا لإهدار العملة الصعبة التي تواجه مصر أزمة فيها خلال الفترة الراهنة.

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الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أعلنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.