مواطن: العدل والاهتمام بمحدودي الدخل مطالبي من رئيس مصر القادم

تستعد مصر خلال الأيام المقبلة لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيس مصر القادم. وفي هذا الصدد، رصدت "الدستور" في فيديو مصور ما يطلبه المواطنون من رئيس مصر القادم وتباينت مطالب المواطنين ما بين فئوية وأخرى عامة.

وقال أحد المواطنين يدعى محمد سعد إن مصر تستحق دائما أن يتحمل مسؤولية قيادتها للأبطال والمحبين لترابها وشعبها الملبين لمطالب شعبها والمحافظين على حقوقه.

وأضاف أن مطلبه من رئيس مصر القادم تحقيق العدل والاهتمام بمحدودي الدخل العدل ومعدومي الدخل حتى لا يكون هناك أشخاص يعانون في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها المواطنون والعالم فلا بد أن ينظر لهم برحمة وينالوا رعاية الدولة والرئيس.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.محمد سعد

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أعلنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.