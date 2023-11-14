الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد الجولة الـ 12.. السيتى فى الصدارة

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 12 والتي شهدت مفاجات كبيرة ومنافسة شرسة بين الفرق، كان من أبرزها تعادل فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي بنتيجة 4 أهداف لكل فريق وفوز ليفربول على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، وهزيمة توتنهام في المباراة الافتتاحية لهذه الجولة من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 ما جعلت هذه النتائج تؤثر بشكل كبير على ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1مانشستر سيتي1291232122028
2ليفربول1283127101727
3أرسنال1283126101627
4توتنهام128222415926
5أستون فيلا1281329171225
6مان يونايتد127051316-321
7نيوكاسل1262427131420
8برايتون125432521419
9وست هام125252122-117
10تشيلسي124442116516
11برينتفورد124441917216
12ولفرهامبتون124351620-415
13كريستال بالاس124351216-415
14إيفرتون124261417-314
15نوتنغهام فورست123451418-413
16فولهام123361020-1012
17بورنموث122371127-169
18لوتون121381022-126
19شيفيلد121291031-215
20بيرنلي121110930-214

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

وعاد فريق مانشستر سيتي للصدارة بينما تأخر فريق توتنهام إلى المركز الرابع وحل ليفربول في المركز الثاني متعادلا في النقاط مع صاحب المركز الثالث وهو فريق أرسنال وتشتعل المنافسة في المربع الذهبي بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

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