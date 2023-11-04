هالاند على الصدارة وصلاح يطارده.. ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الممتاز

انتهى اليوم الأول من منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، والتي تستمر منافساتها غدًا وبعد غدٍ.



وانتصر مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، كما حقق كريستال بالاس الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، وتعادل برايتون مع إيفرتون بهدف لكل منهما.

فيما سحق مانشستر سيتي بورنموث بستة أهداف مقابل هدف، فيما انتصر شيفيلد يونايتد على ولفرهامبتون وندرز بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا فاز نيوكاسل يونايتد على أرسنال بهدف دون رد.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز

1- النرويجي إرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

2- المصري محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

2- الكوري الجنوبي سون هيونج مين، توتنهام هوتسبير، 8 أهداف.

4-الانجليزي جارود بوين، وست هام يونايتد 7 أهداف.

4- الانجليزي كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

6- الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

6- السويدي ألكساندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

6- الكاميروني برايان مبويمو، برينتفورد، 6 أهداف.

9- الأيرلندي إيفان فيرجسون، برايتون ألبيون، 5 أهداف.

9- الانجليزي إيدي نيكيتاه، أرسنال، 5 أهداف.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، ويحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما يأتي أرسنال بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلفه ليفربول برصيد 23 نقطة وفي المركز الخامس يأتي فريق أستون فيلا بـ22 نقطة، ثم نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ثم برايتون ألبيون سابعًا برصيد 18 نقطة ومانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ثم برينتفورد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة وفي المركز العاشر فريق كريستال بالاس بـ15 نقطة.