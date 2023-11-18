انطلاق مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023

انطلق مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023 قبل قليل، ويستمر من 18 إلى 20 نوفمبر 2023.

بدأت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني السوداني والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وقالت زهرة حيدر، رئيسة الاتحاد العالمي لحقوق المرأة، في كلمتها الافتتاحية إنها تشكر مصر، حكومة وشعبًا، على استضافتها لهذا المؤتمر وتقديم العون لإخوتها السودانيين واستضافة النازحين. وأشارت إلى أنها تتطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات تنهي معاناة السودانيين.

وأضافت أن السودان يشهد واحدة من أسوأ الكوابيس بعد قتل الآلاف وتشريد الآخرين ومعاناة الملايين في ظروف إنسانية صعبة ومواجهة المخاطر وفقدان أحبابهم لأسباب ليس لهم دخل فيها.

وأشارت إلى أن المؤتمر يبحث جهود الحماية والعون لمواطني السودان، كما طمأنت النازحين قائلة: "نحن عائدون لوطننا واستوعبنا الدروس من المحنة ورغم تنوعنا إلا أننا في النهاية شعب واحد".

واختتمت بتقديم الشكر للدول التي وقفت مع السودانيين وقدمت لهم يد العون، وكذلك لدول الجوار التي استقبلت اللاجئين والنازحين الفارين من ويلات الحروب.

من جانبه، أعرب محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور ووالي ولاية غرب دارفور سابقًا عن ترحيبه وتقديم التحية للداعمين للقضايا الإنسانية في السودان، ولجمهورية مصر العربية لاستضافتها المؤتمر وهو الأول من نوعه متطلعا إلى بحث تداعيات الحرب وتأثيرها على الشعب السوداني حقوق اللاجئين.

وأضاف أن الحرب في السودان طالت كل شيء ودمرت البنية التحتية وتسببت في نزوح الملايين في الدول مناطق مختلفة ودول الجوار.