مواطن: أدعو الله دائما للأشقاء الفلسطينيين في غزة وأن ينصرهم على أعدائهم (فيديو)

أعرب أحد المواطنين ويدعى نادر موسى عن دعمه للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية فيما يحدث لهم من الكيان الإسرائيلي الصهيوني الغاشم.

وقال موسى إنه يدعو لهم دائما أن ينصرهم على أعدائهم وأن يكون معهم في محنتهم وينتقم ممن افتروا عليهم وقتلوا أبنائهم وإخوانهم وأطفالهم ونسائهم ولا يزالون يكملون إجرامهم.

السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت خلال الفترة الماضية، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.