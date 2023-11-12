في مصر وخارجها.. مبادرات "حياة كريمة" لتقديم المساعدات الإنسانية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مد يدها بالخير والمساعدات الإنسانية سواء في مصر أو خارجها حيث أنها شكلت نواة يستند عليها الكثير من محبي الأعمال الخيرية من المتطوعين حيث جذبت عدد كبير منهم في مختلف محافظات من أجل تنفيذ الأعمال الخدمية وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القرى والنجوع التي تعاني من النسيان والاهمال لسنوات طويلة فيما امتدت ازرعتها إلى خارج حدود مصر لتقديم قوافل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

“الدستور” ترصد أبرز المبادرات التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة لتوزيع المساعدات والصناديق الغذائية.

مبادرة سبيل

واصلت مؤسسة حياة كريمة توزيع الوجبات الغذائية على الأهالي في المستشفيات والوحدات الصحية ضمن مبادرة سبيل التي دشنتها لدعم الأهالي في هذه الظروف وتقديم لهم رسالة طمأنينة من قبل المؤسسة على لسان المتطوعين الذين يهرولون لمساعدة الغير.

مبادرة من إنسان لإنسان

هى من أولى المبادرات التي تم تدشينها لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي عليها وأحكام الحصار عليهم ومنع وسائل العيش عليهم من قبل سلطات الاحتلال مع القصف العشوائي على الأبنية والمنازل والمستشفيات والمدارس وسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى حيث حرصت المبادرة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتقديم الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

“كتف فى كتف”

تعد مبادرة كتف فى كتف واحدة من أكبر المبادرات التي دشنتها حياة كريمة من أجل تقديم الصناديق الغذائية لإعانة المستحقين في ظل ارتفاع الأسعار حيث قامت المبادرة برصد الحالات المستحقة وتوصيل الصناديق الغذائية لهم بالاستعانة بآلاف المتطوعين في مختلف محافظات الجمهورية.

مبادرة أنت الحياة

وتعد من المبادرات الشاملة التي دشنتها حياة كريمة حيث تقدم عدد كبير من الخدمات للآلاف من الأهالي بالمحافظات منها القوافل الطبية واستقبال الحالات الانسانية، وملتقى توظيفي، وفعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية، فضلًا عن استقبال حالات الغارمين، وندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، وبعض الأنشطة التعليمية كمحو الأمية، والرياضية، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومبادرة أتكلم هنسمعك للصحة النفسية وغيرها وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.

مبادرة سقيا

وهي مبادرة لتقديم زجاجات المياة الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وتقديم المرطبات على المارة في الطرق.