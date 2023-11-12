الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة" عن قافلة "المتحدة" لقطاع غزة: "أقل ما يمكن تقديمه لأشقائنا" (فيديو)

قافلة المتحدة
قافلة المتحدة

تحدثت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عن قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطاع غزة، قائلة: "هذا أقل ما يمكن تقديمه لأشقائنا بقطاع غزة خاصة في الظرف الإنساني الصعب الذي يمر به القطاع جراء الانتهاكات والممارسات العنيفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني".

كل وسائل الإعلام ترصد وتنقل إدخال المساعدات لقطاع غزة

وأضافت وافي، خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن كل وسائل الإعلام ترصد وتنقل إدخال المساعدات لقطاع غزة وعلى رأسهم ممثلي الشركة المتحدة الذين كانوا يرصدون الصورة من أول يوم أمام معبر رفح.

ولفتت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة إلى أن ممثلي الشركة المتحدة يشاركون بدور إضافي من خلال مؤسسة حياة كريمة، حيث قدموا 6 شاحنات تحمل 150 طنا من المواد الغذائية والمياه.

غزة قطاع غزة قافلة الشركة المتحدة قافلة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قافلة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تتجه لمعبر رفح رئيس مجلس أمناء حياة كريمة حياة كريمه

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