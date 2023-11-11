مواطن: نساند الفلسطينيين في حقهم المشروع في تحرير أرضهم والتمسك بوطنهم (فيديو)

أعرب أحد المواطنين عند دعمه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب المصري والعربي يساندون الشعب الفلسطيني في قضيته ضد بطش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، حيث توجه الآلاف من المواطنين للتبرع بدمائهم وأموالهم لصالح أهالي غزة كما تضج المساجد والكنائس بالصلوات والدعاء لهم بأن يثبتهم الله ويقف بجانبهم في محنتهم ويثبت الأرض من تحت أقدامهم وينصرهم على عدوهم.

وأضاف أن ما تسعى إليه قوات الاحتلال هي تفريغ قطاع غزة من مواطنيه واحتلاله وإجبارهم على الرحيل منه وتضييق الخيارات عليهم حتى لا يكون أمامهم سوى الخروج من جحيم القصف والقتل والإرهاب الذي ينتهجه قوات الاحتلال والتوجه نحو سيناء وتصفية القضية وهو أمر مرفوض ونساند الفلسطينيين في حقهم المشروع في تحرير أرضهم والتمسك بوطنهم.

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السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".