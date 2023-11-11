عمرو موسى: طوفان الأقصى فجّر الغضب الفلسطينى وأعاد الأنظار الدولية للقضية

علق عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على القمة العربية الإسلامية في الرياض، بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن القمة العربية الإسلامية أكدت رفض التهجير القسري للمواطنين في فلسطين.

وأضاف أن الموقف العربي اليوم جاء ردًا على عقود من الوضع الخاطئ ليس طوفان الأقصى فقط، موضحًا أن طوفان الأقصى فجّر الغضب الفلسطيني وأعاد الأنظار الدولية للقضية.

وأشار إلى أن عبارة السلام مقابل السلام لا معنى لها يجب أن يكون السلام مقابل الالتزامات الدولية، متابعًا: "نريد السلام المتوازن وعلى الجانب الآخر الإسرائيلي إثبات حسن نيته".