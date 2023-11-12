زخّات السماء.. "أمطار الخير" تغطي شوارع القاهرة والجيزة (صور)

واصلت زخات الأمطار سقوطها في أماكن متفرقة بالقاهرة الكبرى منذ ظهر اليوم حيث شهدت الأجواء تواجد كثير من السُّحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة التي ساهمت في حاله تكون غمام، ورغم ذلك فإن درجات الحرارة المحسوسة تخلو من البرودة خلال ساعات النهار.

سقوط الأمطار في أماكن متفرقة في القاهرة الكبرى

"الدستور" رصدت بعض المشاهد واللقطات لسقوط الأمطار في مناطق من القاهرة والجيزة وتداول نشطاء مواقع التواصل لقطات الأمطار ولاقت تفاعلًا كبيرًا حيث تساءل البعض عن موعد قدوم فصل الشتاء بشكل رسمي.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأقمار الصناعية رصدت تواجد سحب رعدية ممطرة كثيرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على بعض المناطق مؤكدة استمرار تواجد احتمالات لسقوط الأمطار غدا في القاهرة الكبرى.

موعد بدء فصل الشتاء

ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل ويمتد نحو 3 أشهر حيث ينتهي رسميًا في 20 مارس 2024 ويعرف هذا الفصل بالانخفاض فى درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ويتأثر هذا الفصل بالتوزيعات الضغطية المختلفة وذلك من المنخفض القبرصى أو المرتفع السيبرى الذي يشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتصل درجات الحرارة في بعض الأماكن في مصر إلى الصفر كما يحدث في سانت كاترين.

فصل الخريف

ويعد فصل الخريف من الفصول الانتقالية والتي يشهد الكثير من التقلبات الجوية حيث تشهد بعض فتراته ارتفاع في درجات الحرارة بينما فترات أخرى تشهد انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وخلال الفترة الجارية تشهد الأجواء حالة من عدم الاستقرار وسقوط الأمطار خاصة في المناطق الساحلية.

أمطار الخير

أمطار الخير

أمطار الخير

أمطار الخير