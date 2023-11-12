أمطار متوسطة فى القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت محافظة القليوبية لأمطار متوسطة وطقس غير مستقر على كل أنحاء مدن ومراكز ومدن المحافظة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار على كل الأنحاء خلال الساعات المقبلة.

فيما أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن رفع درجة حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه توجد تعليمات مشددة لكل رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة انتشار سيارات شفط المياه وجميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأوضح محافظ القليوبية تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ فى كل أنحاء مناطق المحافظة.

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن رفع حالة الطوارئ من خلال نشر جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ عن سقوط الأمطار، حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

وأصدر المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد على مدار 24 ساعة لمواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة، وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الأنفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه.

وأهاب مجاهد بالمواطنين التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أى تجمعات للمياه على رقم الخط الساخن.