تعرف على تفاصيل موعد ومكان مهرجان الجيزة للتمور 2023

موعد ومكان مهرجان الجيزة للتمور 2023 من الأسئلة الشائعة خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث، والتي تصدرت نتائج محرك "جوجل" العالمي لإهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة المزيد حول موعد ومكان مهرجان الجيزة للتمور 2023 والذي انطلق اليوم الإثنين وافتتحه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة وفي وزارة الزراعة.

موعد ومكان مهرجان الجيزة للتمور 2023

ويقام مهرجان الجيزة للتمور 2023 خلال يومين فقط هم اليوم الاثنين الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري، ويستمر حتى مساء غدا الثلاثاء الرابع عشر من الشهر ذاته، وذلك بنادي الزراعيين المتواجد بحي الدقي بمحافظة الجيزة، حيث يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر وذلك لتشجيع قطاع زراعة النخيل في مصر وانتاج التمور باعتباره أحد المنتجات الهامة والمطلوبة على مستوى العالم، كما ضم المهرجان أيضا بعض المنتجات الزراعية، والمنتجات اليدوية والتراثية المصرية لتشجيع التجار على تسويق منتجاتهم وفتح الأسواق لهم.

أجود أنواع التمور من مختلف محافظات الجمهورية

ويعد مهرجان الجيزة للتمور فرصة جيدة للتجار والعارضين وأيضًا للزبائن ومحبي التمور، للحصول على جميع الأنواع والجودات المختلفة حيث توافد المئات من الزوار خلال ساعات اليوم لشراء احتياجاتهم من التمور كما من المتوقع أن يرتفع الأعداد غدا في اليوم الأخير للمعرض حيث أن الكثير من الأشخاص اهتموا بمعرفة موعد ومكان مهرجان الجيزة للتمور 2023 استعدادا لزيارته غدا وشراء مخزونهم من التمور حتى شهر رمضان المبارك.

مهرجان الجيزة للتمور 2023

ويشارك في مهرجان الجيزة للتمور 2023 العديد من العارضين من محافظة الجيزة وبالأخص الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاج التمور ذات الجودة العالية والكميات الكبيرة كما أولت الدولة إهتمامها بهذه القطاع خلال السنوات الماضية من خلال ضخ استثمارات ضخمة فيها والإهتمام بزراعة النخيل وتحسين إنتاج الواحات البحرية لذا فيشارك فقط من الواحات البحرية نحو 40 عارض، كما يشارك بشكل عام من مختلف المحافظات نحو 70 عارضا من الشركات والمصانع والمزارع، حيث يتم عرض أيضا منتجات أخرى من مشتقات التمور والمنتجات الزراعية من خير الأراضي المصرية.