بمشاركة 70 عارضا.. محافظ الجيزة يفتتح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تجهيزات كببرة يشهدها نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويستمر على مدار يومين.



ويفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، فعاليات المهرجان والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين.



٧٠ عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور

وأكد محافظ الجيزة، أن المهرجان يشارك فيه ٧٠ عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.



وذكر أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة لتسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف للتوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.



يتضمن المهرجان برنامج علمي للمشاركين من العارضين يحاضر فيه اساتذة من الجامعات المصرية

ويتضمن موضوعات عن (أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - ادارة افات نخيل البلح الحشرية - إدارة افات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر على جودة وتداول التمور - إنتاج معجون التمر بطريقة امنه - الأسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور اثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات إنتاج التمور والقدرة التنافسية).

مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين