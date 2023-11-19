مواطن: موقف الرئيس من التهجير "تاريخي" وكلنا خلفه في دعم فلسطين

قال أحد المواطنين ويدعى شحات محمد إبراهيم إن مصر نجحت في إجهاض المخطط الإسرائيلي الذي كان يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء بحجة محاربة حماس في القطاع، لكن الغرض من ذلك هو احتلال القطاع وتصفية القضية الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها بالكامل من قبل الاحتلال.

وأكد إبراهيم، لـ"الدستور" أنه يدعم الرئيس السيسي في قراراته في هذا الصدد:"نقدر لقيادتنا الرشيدة دورها الفعال منذ اللحظة الأولى للعدوان الاسرائيلي بتقديم المساعدات وعربات الإسعاف وفتح المستشفيات لاستقبال الحالات الانسانية وتقديم جميع المساعدات وحتى الوساطات بين الأطراف للتهدئة بين الجانبين".

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.