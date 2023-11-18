السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين المجلس النرويجى للاجئين يعرب عن أسفه لهروب 6 ملايين شخص من السودان

السودان
السودان

أعرب "جان إيجلاند"، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، عن أسفه لهروب 6 ملايين شخص من السودان بعد أن تدمرت منازلهم في الحرب القائمة، وما يمثله ذلك من خطورة على حياتهم ومستقبلهم.

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وأضاف، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023، والمقام في القاهرة بدءًا من اليوم ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري: إن الدعم الإنساني أداة لا غنى عنها، وعلينا أن ندرك أن الأشخاص المسلحين والمسيطرين على الحكم يستمدون قوتهم من الداعمين لهم من الدول والجهات الأجنبية، ويجب أن تنتبه تلك الدول إلى أن تزويد هؤلاء بالأسلحة يسهم في تدمير السودان وتشريد شعبها.

كما ناشد المجتمع الدولي والجمعيات الحقوقية العمل بشكل أكبر لوضع حد لبحار الدم، وكذلك على دول الجوار أن تنهض لوضع حد للمعاناة السودانية.

وخاطب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين المتضررين من الحرب في السودان قائلاً: "نحن هنا في هذا المؤتمر لمساعدتكم وتقديم يد العون لكم، ويجب علينا أن نؤمن بأن الحضارات العتيقة والقديمة ستزدهر مرة أخرى بأيديكم".

واختتم "إيجلاند" بوضع قائمة أماني ومطالبات يتمنى أن تتحقق، منها: حماية أفضل للمدنيين العزّل، كما نريد الوصول إلى بعض المجتمعات التي تحتاج إلى دعمنا وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، كما نحتاج إلى المزيد من التمويل للجمعيات والمؤسسات الإغاثية لتغطية كافة احتياجات النازحين واللاجئين، ويجب وضع المجتمع الدولي ومنظمات العمل الإنساني في الصورة وما يحدث من مأساة، مشيرًا إلى أنه رغم عمله في مجال الأعمال الإنسانية إلا أنه لم يشهد أزمة بهذه الحدة كما في السودان.

وطالب الجميع بالعمل يداً بيد لمساعدة كل من يريدون المساعدة، وأيضاً بالعمل باستقلالية بعيداً عن الأروقة العسكرية والسياسية، كما طالب بإعادة تنشيط الاستثمارات بعد استقرار الأمور لبث الحياة في هذه الدولة من جديد، وتمنى في النهاية انتهاء الحرب وأن يكون السودان آمناً.

السودان الدعم الإنساني قضايا انسانية مصر أزمة السودان

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